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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق مراكز وعيادات طبية ومعامل تحاليل مخالفة في إبشواي بالفيوم

الأحد 24/يناير/2021 - 06:36 م
غلق مراكز وعيادات
غلق مراكز وعيادات طبية
الفيوم - زينب علاء
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قامت حملة موسعة برئاسة الدكتور رامي منير صبحي مدير إدارة العلاج الحر بالفيوم، ومرافقة الدكتور أحمد حسن، والدكتورة ياسمين محمد، والدكتور المصطفى فرج، والدكتور أحمد عثمان رئيس قسم التفتيش الصيدلي بالمديرية، ومشاركة جهاز حماية المستهلك برئاسة وائل جلال، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية الخاصة وبتعليمات الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وخلال الحملة تم المرور الميداني على عدد (7) منشآت طبية مختلفة التخصص، كما تم تنفيذ قرار غلق إداري لمركز نسا، وعيادة نسا، وعيادة عظام، ومعمل تحاليل طبية بدائرة مركز إبشواي، وتم رصد مخالفات بعدد (3) منشآت طبية مختلفة التخصص وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
غلق مراكز وعيادات طبية ومعامل تحاليل مخالفة في إبشواي بالفيوم
غلق مراكز وعيادات طبية ومعامل تحاليل مخالفة في إبشواي بالفيوم
غلق مراكز وعيادات طبية ومعامل تحاليل مخالفة في إبشواي بالفيوم
غلق مراكز وعيادات طبية ومعامل تحاليل مخالفة في إبشواي بالفيوم
غلق مراكز وعيادات طبية ومعامل تحاليل مخالفة في إبشواي بالفيوم
غلق مراكز وعيادات طبية ومعامل تحاليل مخالفة في إبشواي بالفيوم

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