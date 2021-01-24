«مطالعة الكتب التي تتحدث عن السحر والأرواح».. اعترافات رشدي أباظة عن الوحدة

عاش الفنان رشدي أباظة في فندق "مينا هاوس" ينشد الوحدة، لا يشغله سوى قراءة الكتب.وقال الفنان الراحل رشدي أباظة، إن القراءة هي أهم شيء في حياته، وبلغ عدد الكتب التي قرأها ما يقارب الثلاثين ألف كتاب، وهي لكبار الكتاب العالميين، وكان يحاول الخروج من كل كتاب يقرأه بفكرة لقصة سينمائية، غير أن النوع المفضل عنده والذي أتعبه هو مطالعة الكتب التي تتحدث عن السحر والأرواح، وأسرار الحياة.وقال "أباظة" في حواره لجريدة "الموعد" 1979: "لقد تأثرت بهذه الكتب في فترة ما، وربيت ذقني، وصرت أتصور الأشياء بمفاهيم خاصة فأقول مثلًا: إن هذه الطاولة ليست طاولة، ولكنني صحوت في الوقت المناسب".وتابع الحكي عن نفسه وطيبة قلبه، قائلًا: "أنا أعتبر نفسي إنسانًا قويًا سواء بقلبي أم بجسدي، ولكن في الوقت نفسه، أحب الناس، وأحترم الإنسانية، وتطربني الكلمة الحلوة، ومن لا يكون مثلي لا أعتبره إنسانًا كاملًا، بل نصف إنسان، وأنا بالفعل طيب القلب، ومثلي لابد أن يخدع من الرجال أو النساء، ولكنني أؤمن بأن السماء لا بد وأن تكافئني على طيبة قلبي بأن تأخذ بثأري من الذين يخدعونني".