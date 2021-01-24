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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن المؤبد لمتهم بالاتجار في الهيروين بالمعادي

الأحد 24/يناير/2021 - 03:57 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، بمعاقبة المتهم "محمد.ع" بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، كما عاقبت المحكمة المتهم "عبد الفتاح.خ"، بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بترويج مخدري الكوكايين والهيروين بالمعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف وأشرف عبدالوهاب العشماوي وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، "محمد.ع"، و"عبد الفتاح. خ"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، كما حازا وأحرزا مخدر الكوكايين بقصد الاتجار بدائرة قسم المعادي.

وشهد مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة توجه لضبط المتهم الأول، فتوجه إلى المكان الذى أيقن تواجده به، وحال وصوله أبصر المتهم الثانى بصحبة المتهم الأول، وبضبطهما وتفتيشهما عثر على كمية من مخدر الهيروين والكوكايين المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ النقدى من متحصلات تجارتهما، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما.

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