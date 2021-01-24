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ضبع مصر.. مصطفي درويش ينشر صورة من كواليس «بين السما والأرض»

الأحد 24/يناير/2021 - 03:52 م
الفنان مصطفي درويش
الفنان مصطفي درويش
حسين الجندي
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بدأ الفنان مصطفي درويش تصوير مسلسل "بين السما والأرض" والذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.

و كشف "درويش" عن اسم الشخصية التي يقدمها في المسلسل من خلال صورة من الكواليس التي ظهر فيها حاملا للأسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي،و علق عليها: "ضبع مصر خافوا.. بين السما والأرض.. إخراج محمد العدل.. تاليف إسلام حافظ.. انتاج سينرجي".

وتدور قصة العمل داخل أسانسير، حيث يتعرض مجموعة من الأشخاص للتواجد داخله لفترة طويلة بسبب عطل فنى، خلال مباراة مهمة لفريقى الأهلى والزمالك، وسبق أن تم تقديم الرواية فى السينما عام 1959، بالاسم نفسه.

ويضم فريق العمل: هانى سلامة،أحمد بدير، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزى، محمود الليثى، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان.
ضبع مصر.. مصطفي درويش ينشر صورة من كواليس «بين السما والأرض»
ضبع مصر.. مصطفي درويش ينشر صورة من كواليس «بين السما والأرض»

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