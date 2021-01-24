تفاصيل اجتماع «كبار العلماء».. 3 مرشحين لمفتى الجمهورية والتمديد لـ«علام» مقترح

اجتمعت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على طاولة الهيئة في الفترة الحالية، ومن أبرزها تحديد مفتي الجمهورية القادم، حيث تنتهي ولاية الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في مارس المقبل.وتم التجديد للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية في يناير 2017، حيث وافقت هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بإجماع الآراء على التجديد لشوقي علام، مفتي الجمهورية، لفترة ثانية، حسب ما يقرره قانون الأزهر واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء، وبذلك تكون ولاية الدكتور شوقي علام قد استمرت 8 سنوات.وكشفت مصادر بالأزهر الشريف، لـ"الدستور" عن تفاصيل اجتماع هيئة كبار العلماء، ورغبة أعضاء هيئة كبار العلماء، بالدفع بثلاث شخصيات من أساتذة جامعة الأزهر، هم الدكتور حسن الصغير، ليصبح مفتيا للجمهورية، وذلك بعد الانتقالات الأخيرة لـ"الصغير"، حيث كان أستاذا مساعدا بقسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية، جامعة حائل في المملكة العربية السعودية، من عام 2007 حتى 2017، وحين عاد عُين رئيسا لقسم الفقه بكلية الشريعة 2018، ثم وكيلا لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ثم رئيسا لأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة، وأمين عاما لهيئة كبار العلماء.وأوضحت المصادر، أن الشخصية الثانية التي تنوي هيئة كبار العلماء ترشيحها لخلافة الدكتور شوقي علام، هو الدكتور عبدالحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، أما الشخصية الثالثة هو الدكتور محمود حامد عثمان، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه ووكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.وأوضحت المصادر أيضا أن هناك مقترح من أعضاء الهيئة، بالتمديد للدكتور شوقي علام، لحين بلوغه سن المعاش، وذلك في 12 أغسطس من العام الجاري، مشيرة إلى أنه بمجرد الانتهاء من عملية التصويت خلال اجتماع الهيئة، سيتم إرسال الأسماء للجهات المختصة للموافقة والاعتماد.