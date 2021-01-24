قبول دعوى رفض تسليم استاد الإسماعيلي لشركة استادات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، وألغت قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لتسليم استاد الإسماعيلية لشركة استادات ومنحها حق الانتفاع لمدة 25 عاما.اختصمت الدعوى التي حملت 13972 لسنة 74ق كل من وزير الشباب والرياضة والممثل القانوني لشركة برزنتيشن.وقالت الدعوى إن هذا الاستاد ملكا للنادي الإسماعيلي وقدم الطاعن حافظة مستندات للمحكمة تثبت ملكية النادي الإسماعيلي للاستاد، ولم تقدم مديرية الشباب والرياضة أي مستندات تفيد أحقيتهم في استغلال الاستاد أو ملكيته.