تحاكم في بلجيكا.. تفاصيل جديدة حول الخلية الإيرانية الإرهابية

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، أن الخلية الإيرانية التي يقودها الدبلوماسي أسد الله أسدي، والتي تحاكم في بلجيكا بتهمة الإرهاب، لمحاولة تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس عام 2018، أن مسؤولا مقربا من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، ويدعى محمد رضا زائري، كان في مهمة استطلاع في أوروبا قبل العملية.ووفقا للمعلومات، فقد سافر "زائري" إلى النمسا في شهر يونيو 2017 والتقى هناك بأسد الله أسدي الذي كان يعمل بمنصب السكرتير الثالث بالسفارة الإيرانية في فيينا، أي قبل عام کامل من مخطط تفجير المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للمقاومة‌ الإيرانية الذراع السياسية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.وأظهرت وثائق أن "أسدي" استأجر سيارة برفقة‌ محمد رضا زائري في فیینا، للذهاب إلى باریس بهدف جولة استطلاع میدانية وتحديد موقع قاعة فیلبنت في‌ ضاحیة باریس الشمالیة‌، بالقرب من مطار شارل دیجول.وتقول مصادر المعارضة إن الرجلين قد استطلعا قائمة الفنادق، التي يقيم فيها الضيوف وکبار الشخصیات المشارکة‌ في‌ المؤتمر.ووفقا للوثائق، سجلت السیارة‌ المستأجرة باسم محمد رضا زائري، حيث تطابقت المعلومات الواردة مع تقییم الشرطتين البلجیكیة‌ والفرنسیة أثناء التحقيقات، إلی أن رحلة الرجلين کانت بهدف الرصد والاستطلاع عن الأمكنة‌ التي کانت من المفترض أن تكون ساحة تنفیذ العملیة الإرهابیة بعد عام، وفق ما أكد مصدر من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لـ"العربية.نت".يذكر أنه من المقرر أن تصدر محكمة في بلجيكا حكما في قضية أسدي، مع ثلاثة عملاء إيرانيين آخرين تحت إمرته في 4 فبراير المقبل.