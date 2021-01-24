أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

قال الدكتور عبدالمنعم محمد، أول طبيب من المقرر أن يحصل على اللقاح في مستشفى عزل أبوخليفة، إن اللقاح آمن وفعال، وإنه سيقي العاملين في المجال الطبي من الإصابة بفيروس كورونا، مطالبا جميع الأطقم الطبية بالحصول على اللقاح، وكذلك المواطنين عليهم التسجيل في موقع وزارة الصحة للحصول عليه.وأشار لـ"الدستور" إلى أن اللقاح يعد نقلة كبيرة في تاريخ البشرية للحد من هذا الوباء الذي اجتاح العالم، مقدما الشكر لوزارة الصحة التي تحركت للحصول على 20 مليون جرعة.وتعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء تلقيح الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، بمحيط مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.ومن المقرر أن تعلن وزيرة الصحة تفاصيل تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات وزارة الصحة المخصصة لعزل حالات كورونا.وكانت وزارة الصحة والسكان قد استلمت 50 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لكورونا، وفي انتظار الدفعة الثانية التي من المقرر أن تصل خلال أيام.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن بدء توزيع لقاح كورونا الصينى اعتبارًا من اليوم الأحد على الفئات الأولى، وتشمل الأطباء وكبار السن، مشيرًا إلى أن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاح، على أن تصل نهاية الأسبوع الجاري شحنة من لقاح جديد إلى مصر غير اللقاح الصيني.