ليبيا تسجل 26 حالة وفاة و1148 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 26 حالة وفاة، و1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1298 حالة للشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح المركز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه استلم 5588 عينة موزعة على المختبرات، وتبين بعد الفحص سلبية 4440 عينة وإيجابية 1148، منها 876 حالة جديدة و272 حالة مخالطة.وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 1763، والإصابات 113688 حتى الآن.