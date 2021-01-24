ضبط 5062 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 5062 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2268 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و164 مخالفة السير بدون تراخيص، و37 مخالفة موقف عشوائي، و29 مخالفات شروط التراخيص.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.