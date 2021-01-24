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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خريطة المراكز المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية

الأحد 24/يناير/2021 - 11:52 ص
السيسي
السيسي
أحمد أبو المحاسن
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أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يجري في المرحلة الحالية، أعمال الدراسات الفنية للمشروعات المدرجة في الخطط، ضمن مبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية، من خلال أجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن جانب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من جانب آخر باعتبارها جهات الاختصاص الفني المكلفة بالتنفيذ.

وكشف " شعراوي" عن خريطة توزيع المراكز المستهدفة، والتي تتضمن 7 مراكز في محافظة أسيوط، 7 مراكز في سوهاج، 6 مراكز في البحيرة، 5 مراكز في قنا، 5 مراكز في المنيا، ومركزين في كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبني سويف والجيزة، ومركز واحد في محافظات الوادي الجديد والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.

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