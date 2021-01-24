محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وحدتي طب الأسرة بقريتي المسعودي ونزلة باقور بمركز أبوتيج، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لهما بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان وذلك في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.وتفقد المحافظ ومرافقوه، وحدة طب الأسرة، بقرية المسعودي، والتي تم تنفيذها على مساحة 1285 مترا وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و941 ألف جنيهـ واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء، مشددًا على إنهاء كافة الملاحظات قبل استلام الوحدة من الشركة المنفذة.عقب ذلك تم تفقد مبنى وحدة طب الأسرة بنزلة باقور التابعة لمركز أبوتيج والتي أقيمت على مساحة 400 متر بتكلفة إجمالية 6 ملايين و202 ألف جنيه، مشددًا على إنهاء كافة الملاحظات قبل استلام الوحدات الصحية من الشركات المنفذة، كما استمع إلى شرح من مسؤولي الشركة المنفذة لأقسام الوحدة ومراحل التشطيب والتأثيث، مشيدًا بجودة الأعمال وجمال الوحدات الصحية الحديثة، كما شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروعات حفاظًا على صحتهم.وأكد محافظ أسيوط، أن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز، مشيرًا إلى إنه جاري إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادة حياة كريمة للبدأ في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى وفقًا لرؤية مصر 2030، مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.