«البحوث الزراعية» تواصل مكافحة الآفات لحماية المحاصيل

قالت الدكتورة إيمان شرف أستاذ الكيمياء والمكافحة الحيوية بمعهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، إن المكافحة الحيوية هي من أهم عناصر إدارة مكافحة الآفات، لأنها تعمل على تشجيع وإكثار الأعداء الطبيعية والموجودة معها في نفس البيئة أو استيراد تلك الأعداء الحيوية ومحاولة أقلمتها محليًا ونشرها على نطاق واسع للحد من تكاثر الآفات.وأوضحت أن العديد من المؤسسات العلمية لجأت للمكافحة الحيوية وتوظيفها ضمن برامج المكافحة المتكاملة للآفات بهدف الحفاظ على التوازن الطبيعي في البيئة وتحسين هذه الأوضاع.وأضافت أن فوائد المكافحة الحيوية هو أن اللجوء للأعداء الطبيعية بالحشرات النافعة بعد أن أصبح الاستخدام المكثف للمبيدات لا يساهم فى حل مشكلة الآفات وتطبق على المحاصيل الزراعية من خلال الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة وتتم من خلال نظام يطلق عليه، تربية الفترس “الاكاروسى” ضد العنكبوت الأحمر العادى الذى يصيب كثير من أنواع النباتات.وأوضحت أستاذ الكيمياء أن المكافحة الحيوية تطبق على الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية لتميزها بأنها تعظم من القيمة الإنتاجية للمنتجات الزراعية كما وكيفا.وأشارت إلى أهمية اللجوء للمكافحة الحيوية في القطاع الزراعي لحماية المحاصيل من الآفات الزراعية لأنها تساهم في زيادة فرص تصدير هذه المنتجات وتحمى المستهلك المصرى من أضرار متبقيات المبيدات، وزيادة فرصة تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية وتطبق فى صورة حزمة متكاملة من التوصيات البيئية من تنظيف المزرعة من الحشائش ومخلفات الموسم الماضى وتعقيم التربة بوسائل آمنة كالتعقيم الشمسى وتقوية النبات.