رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسرار جديدة عن عائلة الرئيس جو بايدن

الأحد 24/يناير/2021 - 08:04 ص
اسرة جو بايدن
اسرة جو بايدن
هدير سند
طباعة
كشفت آشلي بايدن، ابنة الرئيسة جو بايدن، وحفيداته، فينيجان ومايسي وناتالي ونعومي، عن جوانب لم تكن معروفة عن شخصية ساكن البيت الأبيض الجديد، خاصةً تلك المتعلقة بطريقة معاملته لبناته وأبنائه وحفيداته، وذلك حسب ما أورده تقرير لمجلة «People» الأمريكية، في أول لقاء لهم.

قالت «مايسي»، البالغة من العمر 18 عامًا، لبرنامج «Today» على قناة «NBC»: «لا يهاتف جدي كل واحد من أحفاده كل بضعة أيام، بل هو حرفيًا يهاتفني، ثم يهاتف ناتالي، ثم ناعومي، ثم يهاتف فينيجان ثم آشلي».

كما أضافت «مايسي»، أنه حتى عندما كان نائبًا للرئيس، كان جدهم دائمًا يبذل جهدًا لحضور أكبر عدد ممكن من الأحداث الرياضية والمسرحيات المدرسية وعروض المواهب التي يشارك فيها أحفاده.

بينما تطرقت «آشلي»، التي تبلغ من العمر 39 عامًا، إلى المآسي التي طالت حياة عائلة بايدن، مشيرة إلى أن الخسارة غيرت من والدها كثيرًا، بعدما ماتت زوجته الأولى نيليا وابنتهما نعومي في عمر 13 شهرًا بحادث سيارة عام 1972 في عيد الميلاد، وتوفي ابنه «بو» بسبب السرطان في عام 2015.

وشاركت «ناتالي»، حفيدة بايدن البالغة من العمر 16 عامًا، ذكرياتها المفضلة عن نشأتها مع الرئيس الحالي، والتي تشمل ماركة عائلية في تقليد غطس الدببة القطبي «Polar Bear Plunge» في عيد الشكر خلال رحلة سنوية إلى مقاطعة نانتوكيت في ماساتشوستس.

وصرح أحفاد بايدن، بأنه قبل آخر ترشح له لمنصب الرئيس، جلسوا معه للمساعدة في إقناعه بأن قراره كان سليمًا.

كما أن ابن عمهما «هانتر» هو من عرض على بايدن قصة موجزة عن العائلة، في إقرار منه بأن الأحفاد كانوا على علم بأن الطريق أمام جدهم سيكون مليئًا بالتحديات، لكنهم كانوا على استعداد لخوضها.

من جانبها، كشفت «فينيجان» البالغة من العمر 22 عامًا، عن أن مشاعرهن كانت عصيَّة على الاحتواء عندما جاءت نتيجة الانتخابات بفوز بايدن، في صباح يوم السبت التالي ليوم الانتخابات: «كان الجميع يبكى، واحتضن بعضنا البعض، أعتقد أننا سنتذكر دائمًا تلك اللحظة».

أما بالنسبة إلى خططهن للتعامل مع التدقيق الإعلامي المتزايد لكونهن العائلة الأولى، فأخبرت حفيدات بايدن، جينا بوش هاجر بأن لديهن نموذجين يُحتذى بهما مهَّدا ذلك الطريق: «ساشا وماليا أوباما».

أما «نعومي»، التي تعيش في واشنطن، وهي أكبر أبناء هانتر نجل بايدن وتخرجت حديثًا في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، فهي «متحمسة للغاية» لرؤية ما سيفعله نانا وبوب (جدها وجدتها) بعد توليه المنصب.

وتطرقت إلى أعمال الشغب الأخيرة في مبنى الكابيتول الأمريكي، والتي أقدم عليها حشد من مؤيدي ترامب، ووصفتها آشلي بأنها «أرعبتها».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأعلى للجامعات» يحدد موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

عقب تكريمها فى حفل فنى.. سلمى الشيمى تثير الجدل بصور جديدة

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بيع نسخة طبق الأصل من سيارة «نايت رايدر» في مزاد هاسيلهوف

اليوم.. مصر تسعى للتأهل لربع النهائى بمونديال اليد أمام سلوفينيا

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 24-1-2021

أخر أخبار إحلال السيارات الملاكى 2021

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

سهير عبد الحميد تروي سيرة قصور مصر المهجورة

الثلاثاء.. الروائي عبده خال ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب»

رضوى سمير تكشف تفاصيل روايتها الأولى «نفس كاميليا»

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي