أستون فيلا يفوز على نيوكاسل بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

حقق أستون فيلا انتصارا ثمينا علي ضيفه نيوكاسل، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب فيلا بارك في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 بالدوري الإنجليزي الممتاز.سجل هدفي أستون فيلا كل من أولي واتكينز وبيرتراند تراوري في الدقيقتين 13 و42.الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 29 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن بفارق الاهداف عن كل من تشيلسي وساوثهامبتون،بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 19 نقطة في المركز الـ16.