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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أستون فيلا يفوز على نيوكاسل بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

الأحد 24/يناير/2021 - 02:04 ص
أستون فيلا
أستون فيلا
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حقق أستون فيلا انتصارا ثمينا علي ضيفه نيوكاسل، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب فيلا بارك في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي أستون فيلا كل من أولي واتكينز وبيرتراند تراوري في الدقيقتين 13 و42.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 29 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن بفارق الاهداف عن كل من تشيلسي وساوثهامبتون،بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 19 نقطة في المركز الـ16.

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