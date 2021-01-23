رايا أبي راشد تستعرض رشاقتها بإطلالة من 10 سنوات

شاركت الإعلامية اللبنانية رايا أبى راشد جمهورها بصورة تبرز رشاقتها وذلك عبر حسابها الرسمي على انستجرام، لتحصد تفاعل آلاف المستخدمين.وكشفت رايا عن صورة التقطتها على السجادة الحمراء بهوليوود بكاليفورنيا، وهى ترتدي فستانًا أزرق اللون، ونسقت مع حزام أسود اللون على الخصر، ولم تتكلف فى وضع المكياج، فجاءت إطلالتها ناعمة تبدو فى جسم رشيق ومثالي.وعلقت رايا على صورتها، قائلة:"متل اليوم من 10 سنين"، وهى على السجادة الحمراء فى حفل توزيع جوائز Golden globes.ورايا أبي راشد هى مقدمة ومنتجة برامج تلفزيونية لبنانية تحمل الجنسية البريطانية واشتهرت من خلال تقديمها لبرنامج Arab's Got Talent، وبرنامج scoop with raya ومن خلال برنامجها استطاعت رايا، كأول إعلامية عربية تقابل أهم ممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese وغيرهم من نجوم العالم.