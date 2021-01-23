بـ3.5 مليون دولار.. رونالدو وجورجينيا قصة عشق للمجوهرات

لا تقل جورجينيا، صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو أهمية عنه فقد أصبحت حديث السوشيال بعد تألق زوجها الذى حصل على الهداف التاريخي للعبة كرة القدم منذ أيام.إلى جانب تألقه في عالم كرة القدم، ويشتهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحبه لامتلاك المجوهرات باهظة الثمن، والساعات الفاخرة، فدائمًا ما يتفاخر هو وصديقته بالمجوهرات الخاصة بهما.مجوهرات بـ 3.5 مليون دولاروفقًا لما ذكره موقع ذا صن البريطانى، فيمتلك نجم يوفنتوس الإيطالي وصديقته جورجينا مجوهرات تبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي، ومن بين الممتلكات الباهظة لرونالدو ساعة فرانك مولر مرصعة بـ424 ماسة بيضاء، تقدّر قيمتها بأكثر من 164 ألف دولار، ارتداها في العام 2018 في مؤتمر صحفي.ووفق ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن رونالدو شوهد وهو يرتدي طرازا محدود الإصدار من ساعات شركة جاكوب، تبلغ قيمتها 13 ألف دولار مزينة بنحو 15 قيراطا من الألماس.وظهر مرتديا ساعة رولكس جي إم تي ماستر آيس، قيمتها 52 ألف دولار، في حفل جوائز "جلوب سوكر" الأخيرة، بجانب الساعات الفاخرة ارتدى رونالدو في أكثر من مناسبة خواتم من الألماس تفوق قيمتها آلاف الدولارات.هدايا جورجيناقدم رونالدو لصديقته جورجينا عدد من الهدايا باهظة الثمن، إذ أهداها مرة خاتما قيمته 841 ألف دولار، مزين بالياقوت والألماس.العام الماضي تألقت جورجينا بساعة باتيك فيليب توينتي 4 التي تصل قيمتها لـ45 ألف دولار والمصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطا، وذات الإطار الماسي، بينما كانت الساعة تزين معصمها كانت جورجينا ترتدي أيضا 3 أساور من الألماس تبلغ قيمة كل منها 34 ألف دولار.