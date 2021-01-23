بعد خطاب الرئيس السيسي.. 5 طرق لتحديد النسل

جدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحذيراته من خطورة الزيادة السكانية على المواطن والمجتمع ككل، وذلكخلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت.يعتبر تحديد النسل من الأمور التى تشغل بال الكثير من النساء فهناك طرق فعالة لمنع الإنجاب، وهو ما نرصده فى التقرير التالي وفقًا لما ذكره موقع هيلث لاين الطبي.الرضاعة الطبيعيةتساعد الرضاعة الطبيعية على منح الحمل مدة لا تقل عن 6 أشهر، لذا ينصح الأطباء بضرورة إرضاع الطفل طبيعيًا.حساب وقت الخصوبةيمكن للحيوانات المنوية البقاء على قيد الحياة في الرحم أو قناتي فالوب لمدة تصل ما بين 5 - 7 أيام، هذا يعني أن هناك فرصة كبيرة لحدوث الحمل بعد الجماع في الأسبوع الذي يسبق عملية الإباضة.اللولب الرحمييعد اللولب الرحمي من طرق منع حدوث الحمل المتداولة بين النساء، وهو جهاز صغير على شكل حرف (T) يتم إدخاله في رحم المرأة لمنع حدوث الحمل، حيث يتم وضعه من قِبل طبيب مُختص.اللولب النحاسيأنبوب بلاستيكي صغير على شكل مرساة يوضع داخل الرحم، يلتف حول هذا الأنبوب البلاستيكي لفائف من الأسلاك النحاسية، يتم تركيب اللولب النحاسي في مكانه من قبل الطبيب.حقنة الحمل ثنائية الهرمونهى حقنة تحتوي على نوعين من الهرمونات الاستروجين والبروجستين، تؤخذ هذه الحقنة كل شهر، وتتمثل وظيفتها فى إيقاف عملية الإفراج عن البويضة من المبيض حتى لا يحدث الحمل.