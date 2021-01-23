«عماد» يبدع بنحت التماثيل على سنون أقلام الرصاص (صور)

تميز عماد إيهاب بموهبته الغريبة وهي النحت على سن قلم رصاص لا يتجاوز طوله بضعة ميليميترات لينتج تحفه فنية لا ترى تفصيلها بالعين المجردة ويدهش كل من شاهد تلك القطعة الفنية الصغيرة.يحكي عماد إيهاب، البالغ من العمر 19 عامًا، أنه يعشق الأعمال الفنية المختلفة ومنذ صغره يحب الرسم، وبالصدفة شاهد أحد الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص ينحت على سنون أقلام الرصاص اندهش بالموهبة وأصر أن يتعلمها وبدأ بتعليم نفسه من مشاهدة الفيديوهات والتجربة أكثر من مرة حتى تمكن من تعلم تلك الموهبة المميزة، متابعًا: "كنت بقعد في غرفتي بالساعات علشان اتعلم".بدأ "عماد" النحت منذ ثلاثة سنوات وبجانبه اقلام الرصاص وأدوات النحت، كانت تجربته تفشل في البداية ولكن بعد عدد محاولات نجح وقام بتصميم ونحت تمثال "moai" واختار ذلك التمثال لكثرة التفاصيل الموجودة به كنوع من البداية لينتج بعدة عدد تماثيل بتفاصيل أصعب وأدق، يستكمل أنه قرر نحت التماثيل الفرعونية تخليدًا لتلك الحضارة العظيمة.يحلم "عماد" أن يعلم أصدقائه النحت وأن ينشأ مدرسة لتعليم لأطفال تلك الموهبة ويريد نحت الكثير من التماثيل الفرعونية وغيرها وأن يوفر كل جهده للإقامة معرض يضم كل أعماله الفنية من الرسم والنحت.