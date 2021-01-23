رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار الرئيس الجزائري: عازمون على مواجهة التحديات الإقليمية

السبت 23/يناير/2021 - 07:55 م
نزيه برمضان مستشار
نزيه برمضان مستشار الرئيس الجزائري
أ ش أ
طباعة

قال نزيه برمضان مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الحركة الجمعوية والجالية الجزائرية بالخارج، إن الجزائر تحت قيادة الرئيس عبدالمجيد تبون عازمة على مواجهة كافة التحديات الإقليمية خاصة التحديات الأمنية التي تشهدها حدودها.

وأضاف برمضان - في تصريحات له اليوم السبت - أن المجتمع يعد شريكا وحليفا أساسيا في مواجهة تلك التحديات الإقليمية، من خلال تعزيز الروابط مع مؤسسات الدولة وتوعية الشباب بخصوص مواجهة تلك التحديات الإقليمية وأيضا حول الآفات الاجتماعية، خاصة المخدرات والأخبار المضللة التي تمس بمؤسسات الدولة.

وشارك برمضان- اليوم- في افتتاح لقاء وطني حول "دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تفعيل الشراكة الجمعوية من أجل نشر الوعي الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية بولاية بشار، جنوب غربي البلاد، بمشاركة أكثر من 400 شخص من مختلف أنحاء الجزائر.

من جانبه، قال سمير بوعزيز رئيس أكاديمية الشباب الجزائري، التي نظمت اللقاء، إن "هذا اللقاء يعد وسيلة لإرساء شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والدولة لمجابهة التحديات الأمنية المهمة التي تواجهها البلاد، خاصة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من بلدان الساحل الصحراوي والإتجار في المخدرات".

وأوضح أن اللقاء يهدف أيضا إلى إعداد مشروع مساهمة المجتمع المدني ضمن ديمقراطية تشاركية من أجل غرس الوعي الأمني في أوساط الأجيال الناشئة التي يتعين عليها أن تكون واعية بالأخطار المحيطة بالجزائر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأعلى للجامعات» يحدد موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

الباز: مصر تعيش عصر التحديث بعد ثورة 30 يونيو

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد فى محمية تايلاندية

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

قنطرة بيبرس.. صوّر فيها «مولد يا دنيا» وسافر عبرها يوسف الجندي

«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

حفل توقيع «حكايا من الشمال والجنوب» فى الكتبجية (صور)