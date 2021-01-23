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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

داليا مصطفى تنتظر «في يوم وليلة»: كواليسه كانت كوميدية

السبت 23/يناير/2021 - 07:09 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
حسين الجندي
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قالت الفنانة داليا مصطفى إنها تنتظر عرض مسلسل في يوم وليلة مع النجم أحمد رزق الذي سيعرض ضمن مسلسلات الموسم الشتوي الثانية بعد تقديم أعمال في الموسم الشتوي الأول.

أضافت داليا، لـ«الدستور»، أن كواليس تصوير مسلسل في يوم وليلة كانت كوميدية، خاصة في المشاهد التي جمعت بينها وبين بطل العمل الفنان أحمد رزق قائلة: "كنا مبسوطين وإحنا في اللوكيشن، لأننا دفعة واحدة كلنا ومع المخرجة شيرين عادل إحنا بنموتها من الضحك بتتعامل إننا في بيتنا وهى من المخرجات اللي الواحد يحب يشتغل معاهم".

مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، وأيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.

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