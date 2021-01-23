واشنطن: سنعمل مع الأصدقاء والشركاء للتصدي لنفوذ إيران الخبيث

أكد ‏مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم، أن تهديدات مرشد إيران علي خامنئي بحق الولايات المتحدة استفزازية وغير مقبولة.وتعهد ‏مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان له بمواصلة العمل مع الأصدقاء والشركاء للتصدي لنفوذ إيران الخبيث، وذلك وفق قناة العربية.وشدد ‏مجلس الأمن القومي على إدانته تهديدات مرشد إيران بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في عملية أمريكية نفذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.