واشنطن: سنعمل مع الأصدقاء والشركاء للتصدي لنفوذ إيران الخبيث
السبت 23/يناير/2021 - 06:43 م
محمد عمرطباعة
أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم، أن تهديدات مرشد إيران علي خامنئي بحق الولايات المتحدة استفزازية وغير مقبولة.
وتعهد مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان له بمواصلة العمل مع الأصدقاء والشركاء للتصدي لنفوذ إيران الخبيث، وذلك وفق قناة العربية.
وشدد مجلس الأمن القومي على إدانته تهديدات مرشد إيران بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في عملية أمريكية نفذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتعهد مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان له بمواصلة العمل مع الأصدقاء والشركاء للتصدي لنفوذ إيران الخبيث، وذلك وفق قناة العربية.
وشدد مجلس الأمن القومي على إدانته تهديدات مرشد إيران بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في عملية أمريكية نفذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.