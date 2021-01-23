مارسيل سمير: دعم الدولة للصناعات التحويلية يحقق نهضة اقتصادية كبيرة

قالت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، إن الدولة يجب أن تدعم القطاع الخاص في الصناعات التحويلية مرتفعة التكلفة، مؤكدة: "سيحقق نهضة اقتصادية كبيرة".وأضافت سمير خلال مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "تصفية شركة الحديد والصلب بين المؤيد والمعارض"، أن هناك مشاكل عديدة تواجه الحديد الخام المستورد لذلك يجب دعم الدولة للصناعات التحويلية للمحافظة علي هذه الصناعات.وأوضحت مارسيل سمير، أن معظم مصانع القطاع العام تعمل بربع طاقتها الإنتاجية ما يتسبب في مشاكل كبيرة في حصيلة الإنتاج، مشيرة إلى أنه يجب المحافظة على شركات القطاع العام وأصولها.