اشتباكات بين المتظاهرين وأمن تونس ومطالب بإسقاط النظام

وقعت مناوشات حادة بين قوات الأمن التونسية ومحتجين، مساء اليوم، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.وخرجت تظاهرات حاشدة في شارع بورقيبة بالعاصمة ضد البطالة كما طالبت بإسقاط النظام والحكومة.وأفادت مصادر تونسية محلية بأن ‏الأمن يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة.وأسفرت الاشتباكات عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة خلال المواجهات مع الأمن.