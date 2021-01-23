براءة أمينة عهدة من تهمة الاختلاس

قضت الدائرة ١٧ جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، ببراءة أمينة عهدة لاتهامهما باختلاس بطاقات تموينية تقدر قيمتها بمبلغ نقدى ٥١٧.٦٥٩ جنيه وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها.وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبد الرحمن وعضوية المستشارين محمود منصور وعمرو عبداللطيف وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمة "س.أ"، بصفتها العمومية اختلست أموالا عامة وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، وذلك بأن اختلست ٣٦١ بطاقة تموينية تقدر قيمتها بمبلغ ٥١٧.٦٥٩ جنيه مصري، وذلك بأن تسلمت السلع من جهة عملها واستخدمت البطاقات بما يتجاوز الدعم المثبت عليها واختلستها لنفسها.وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها تشكك في الاتهام وأن شهادات شهود الإثبات غير جديرة بالاطمئنان، وأن ما تطمئن إليه المحكمة هو تقرير الخبير الذي أثبت أن النظام الإلكتروني للماكينة سليم ومنظم.ولا يوجد دليل على أن المتهمة هي من قامت بإعادة الرصيد "قيمة العجز" وإن تكرار الصرف يرجع لنظام التشغيل وليس المتهمة، وذلك لعدم وجود نظام مراقبة ومراجعة، الأمر الذي يتعين على المحكمة القضاء بالبراءة بما نسب للمتهمة عملا بالمادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.