حبس متهم بتهريب 119 قرصًا مخدرًا في النزهة

قررت نيابة النزهة الجزئية، اليوم السبت، حبس متهم بمحاولة تهريب 119 قرصا مخدرا عبر مطار القاهرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام تم الاشتباه في الراكب "ع. ف"، وبتفتيش حقائب الراكب المذكور فعثر بحوزته على 119 قرصا من العقاقير المذكورة المدرجة في جداول المخدرات.وأمر أحمد عبدالفتاح طه، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2021 ضد الراكب.