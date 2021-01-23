استمرار حبس المتهمة بالشروع فى قتل زوجها بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، حبس المتهمة بالشروع في قتل زوجها باستخدام آلة حادة، لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.كان المجني عليه قد اتهم زوجته بالشروع في قتله باستخدام آلة حادة بمنطقة السلام، وقال إنه استيقظ على حديث زوجته مع أحد الأشخاص في الهاتف، واكتشف من خلال ما سمعه ارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص ويتردد عليها بمحل سكننا، فلم أتمالك نفسي وتشاجرت معها فضربتنى بآلة حادة واستولت على كل ما أملك ولاذت بالفرار ولم أشعر بنفسي إلا بالمستشفى.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمة "ن. م"، تعدت على زوجها بآلة حادة، بعد مشاجرة نشبت بينهما، وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، من عامل يتهم زوجته بالشروع في قتله باستخدام آلة حادة وسرقته والهروب من المنزل.وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.