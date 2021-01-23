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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 10 تشكيلات عصابية وإعادة 11 سيارة مسروقة

السبت 23/يناير/2021 - 01:57 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 10 تشكيلات عصابية ضمت 31 متهمًا، ارتكبوا 36 حادث سرقة متنوعة، وضبط 113 قضية أحداث، وإعادة 11 سيارة مُبلغ بسرقتها، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتكثف الجهات الأمنية جهود مكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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