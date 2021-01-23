بينهم مدفعا رشاش.. ضبط 1365 سلاحًا ناريًا خلال أسبوع

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية استمرت لأسبوع.وأسفرت جهود القطاع عن ضبط 1365 قطعة سلاح نارى، أبرزها«رشاشان، 117 بندقية آلية، 164 بندقية مششخنة وغير مششخنة، 105 مسدسات، 974 فرد محلى الصنع، 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها بندقيتان غير مششخنتين، 3 مسدسات، 15 فرد محلى، أجزاء وأدوات التصنيع، 3999 طلقة مختلفة الأعيرة، 1486 قطعة سلاح أبيض».يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.وكذلك تكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.