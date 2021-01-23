مصادر كنسية: احتمالية عودة القداسات في فبراير المقبل

كشفت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور "؛ عن احتمالية عودة القداسات فى ايبارشيات القاهرة والإسكندرية والتي تخضع لإشراف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ والايبارشيات التى أوقفت القداسات الإلهية بها نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المُستجد بها؛ مع استمرار تعليق كافة الخدمات والانشطة الكنسية بالإيبارشيات المختلفة.وأضافت المصادر الكنيسة خلال تصريحاتها؛ أن عودة القداسات بالإيبارشيات تتوقف على عدد ارتفاع أو انخفاض الإصابات بفيروس كورونا وإصابة الكهنة والخدام بها.ولفتت المصادر الكنيسة إلى أن عدد من الإيبارشيات والتى أبرزها إيبارشية شبرا الخيمة تستئناف فعليا صلوات القداسات بها مع بداية فبراير المقبل وذلك بالحجز المسبق، مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء تواجد الأفراد داخل الكنيسة، مضيفًا: إلى أن بعض الايبارشيات التى علقت القداسات بها تدرس حاليا الأوضاع بها على أن تتخذ القرارات خلال الأيام القليلة القادمة.وتابعت أنه في حالة استئناف عودة القداسات الإلهية تكون بنسبة 25 % من مساحة الكنيسة.