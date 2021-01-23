ضبط 106 ألف كمامة طبية غير صالحة في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية.وتبين ضبط 106،500 قطعة كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.