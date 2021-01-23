العثور على «رضيع» أسفل الكوبرى الدائرى.. والنيابة تطلب تحريات المباحث

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم السبت، طلب تحريات المباحث حول واقعة العثور على طفل رضيع ملقى أسفل الكوبري الدائري بمنطقة أبوالنمرس، وتحديد هوية ملقي الطفل.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أبوالنمرس من الأهالي بالعثور على طفل رضيع ملقى أسفل كوبري الدائري.على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر ملقى أسفل الكوبري، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.