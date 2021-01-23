تعادل سلوفينيا مع السويد (28-28) يشعل حسابات المجموعة الرابعة بمونديال اليد

تعادل منتخب سلوفينيا لكرة اليد مع نظيره السويدي بنتيجة (28-28) في المباراة التي جمعتهما، بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم "مصر 2021".وأنهى منتخب السويد الملقب بـ"أحفاد الفايكنج" الشوط الأول متقدما بنتيجة (15-14)، لكن المنتخب السلوفيني تمكن من التفوق في الشوط الثاني (14-13) ليقتسم المنتخبان نقطة التعادل، في مباراة فاز مدافع السويد جيم جريفتدسون فيها بلقب أفضل لاعب.وبهذه النتيجة واصل السويد تصدره المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي للبطولة برصيد 6 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن منتخب مصر، الذي حل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضا، فيما جاء الاتحاد الروسي بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن سلوفينيا صاحبة المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، ثم بيلاروسيا في المركز الخامس برصيد نقطتين، وأخيرا مقدونيا الشمالية المركز السادس بلا رصيد من النقاط.