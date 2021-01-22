مازن الغرباوي يكشف بوستر مسرحية «ألمظ وسي عبده»

كشف المخرج المسرحي مازن الغرباوي عن بوستر مسرحية ألمظ وسي عبده والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة على خشبة مسرح البالون في العجوزة، وظهر البوستر فارغا بدون أبطاله معتمدا فيه على الفولكلور التاريخي بتلك الحقبة.وعرض "ألمظ وسي عبده" هو ضمن مبادرة وزارة الثقافة المصرية وهو ضمن العروض المسرحية المصورة للبث عبر قناة الوزارة على يوتيوب ومن إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة الدكتور عادل عبده.وكان قد أهدى مازن الغرباوي العرض المسرحي إلى روح الأستاذ الدكتور الراحل عصمت يحيي أستاذ البالية الذي توفي منذ أيام قليلة فيما كان قد تم الإعلان سابقا عن انضمام سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب إلى العرض.