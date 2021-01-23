حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

خُيل لشخص يدعى رأفت فهمي، أنه في علاقة غرامية مع الفنانة سعاد حسني، حتى أنه بدأ في مطاردتها لعدة أشهر، فضلًا عن تهديده لها بالقتل.اضطرت الفنانة الراحلة سعاد حسني إلى التخلص من الإزعاج الذي يسببه لها رأفت فهمي بمطاردته الدائمة، فأبلغت البوليس، وأثناء التحقيق معه، أكد على أنه يحبها، وأنها تشغل أفكاره، منذ أن شاهدها في أفلامها التي تقدمها على شاشة السينما، حسب "المصور".وقال "فهمي" في التحقيقات: "هددتها بالقتل لأنني، كنت أغار عليها غيرة عمياء، رغم أنني لم أشاهدها إلا مرة واحدة ومن مكان بعيد، ولكنها فتاة أحلامي، ولا أنام إلا وأنا مشغول بها وأفكر بها، ولم أترك فيلمًا من أفلامها إلا وأشاهده".ولجأ رأفت فهمي، إلى تهديد سعاد حسني بالقتل، بعدما علمه بنبأ زواجها.يذكر أن الفنانة سعاد حسني كان أول زواجها من المصور السينمائي صلاح كريم، الذي انتقلت بعده من شقتها الصغيرة التي كانت في الزمالك، إلى شقة أخرى بحي الدقي، وبدأ صلاح كريم يخطط بعد شهر واحد من الزواج للإفادة من سيطرته الكاملة على "البنت الحلوة الشقية" التي استطاعت في سنوات قليلة أن تقفز إلى مقدمة الصفوف بين نجوم السينما المصرية.وأسس كمال الكريم مدير التصوير رفقة شقيقه الأصغر صلاح كريم شركة للإنتاج السينمائي تحت اسم "أفلام شهر زاد" وخططا لإنتاج أول أفلامهما السينمائية، حسب جريدة "نهضة مصر" 2005.