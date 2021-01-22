«الكاظمي»: القيادات الأمنية تتحمل مسؤولية تفجيري بغداد

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفي الكاظمي، اليوم الجمعة، إن القيادات الأمنية تتحمل مسؤولية تفجيري بغداد، مؤكدا: "لن أسمح بتكرار الخرق الأمني".كان تنظيم داعش الإرهابي، أعلن مسؤوليته عن تنفيذ تفجيرين انتحاريين في العاصمة العراقية بغداد أمس الخميس، أسفرا عن مقتل نحو 32 شخصا، وإصابة ما يزيد على مئة شخص.نفذا مهاجمان التفجيرين وسط حشد من المتسوقين في سوق للملابس المستعملة بساحة الطيران.