أمير كرارة داخل لوكيشن تصوير «نسل الأغراب» بعد شفائه من كورونا

عاد الفنان أمير كرارة لاستناف تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب" خلال الأيام الماضية بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به خلال الفترة الماضية.وشارك "كرارة" صورة له من داخل لوكيشن التصوير وفريق العمل يحتفل بعودته عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وكان المنتج الفني فتحي إسماعيل احتفل بعودة النجم على طريقته الخاصة، مما جعل "كرارة" يشارك الصورة ويعلق قائلًا: "أخويا الغالي تيحا".مسلسل "نسل الأغراب" بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وإنجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج محمد سامي.