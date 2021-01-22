ضبط كمية من الأقراص الدوائية غير المطابقة للمواصفات بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كمية من الأقراص الدوائية "استحلاب" منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مسجلة بوزارة الصحة، وكمية من مستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر، ودون بيانات تجارية ومحظور استخدامها فى الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى ضبط 6 عبوات ألوان صناعية مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المكملات الغذائية والنباتات الطبية ومستخلصاتها والأعشاب الطبية بدون ترخيص، بدائرة قسم ثان العامرية.ونسبت اتهامات للمدير المضبوط، منها مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال إنتاج وتعبئة المكملات الغذائية، والمستحضرات الطبية، وأدوية مطهرة "للفم والحلق" مدونة عليها بيانات تجارية وهمية، وذلك دون وجود المؤهلات العلمية والطبية التى تؤهله لإنتاج تلك الأدوية طبقًا للمواصفات الطبية، ويقوم بطرح منتجاته للبيع بالصيدليات لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.