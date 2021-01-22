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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

قنصل عام فرنسا بالإسكندرية تزور فرع الأكاديمية العربية بالعلمين

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:24 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بفرع مدينة العلمين الجديدة، السفيرة جانينا إيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية والوفد المرافق لها، حيث كان فى استقبالها الدكتور مصطفى حسين مستشار رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب بفرع العلمين.

واصطحب مستشار رئيس الأكاديمية السفيرة في جولة تفقدية بكليات الذكاء الاصطناعى وطب الأسنان والصيدلة، بالإضافة إلى زيارة باقي المبانى التى يضمها الفرع.

وقبل نهاية الزيارة استمعت السفيرة لمحاضرة علمية قدمها الدكتور على فهمى عميد كلية الذكاء الاصطناعى عن أهمية الذكاء الاصطناعى وعن مدى الاهتمام الذى تقدمه الأكاديمية لتقديم كل ما هو جديد وحديث عن هذا العلم لأبنائها الطلاب.

من جانبها أبدت «جانينا إيريرا» قنصل عام فرنسا بالإسكندرية سعادتها بزيارتها لفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة وبحفاوة استقبالها ومشاهدتها للكليات والمبانى التى يضمها الفرع، مؤكدة أن الأكاديمية العربية صرح علمى كبير يطبق أحدث المعايير فى إنشاء كلياته بالإضافة إلى حرص الأكاديمية على تقديم أعلى جودة تعليمية لطلابها.

وأضافت قنصل عام فرنسا بالإسكندرية أن التقدم الذى تحرزه الأكاديمية على الصعيد العلمى بين الجامعات يؤكد أنها تسير بشكل علمى مدروس وأن التطوير الذى تقدمه الأكاديمية جاء عن طريق عمل مستمر وشاق بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، مؤكدة أنها على ثقة كبيرة أن تطوير وتأهيل الأكاديمية لطلابها علميا وعمليا سيستمر فى إخراج العديد من الكوادر البشرية الناجحة للمستقبل معربة عن اعتزازها بزيارة هذا الصرح العلمى الكبير.

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