مدرس يشرع في قتل زوجته بالإسماعيلية.. والنيابة تُصدر قرارًا

أصدرت نيابة الإسماعيلية، قرارًا، بتجديد حبس مدرس متهم بالشروع في قتل زوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيق.واتهمت «نهي.ن»، 33 سنة، ربة منزل، زوجها بمحاولة قتلها أمام أطفالها بمسكنهم وطالبت بمحاكمته العاجلة، وقالت خلال تحقيقات النيابة العامة، إن زوجها على خلاف معها، وترك الشقة منذ شهرين تقريبًا.وأضافت: «اتصل في أحد الأيام بحجة رغبته في رؤية بناته، وحال فتحي لباب الشقة دفع الباب بقوة، وسدد لي عدة طعنات في البطن والظهر».وقالت السيدة، إنها وزوجها على خلاف منذ فترة طويلة بسبب ظروف المعيشة الصعبة، إلا انها لم تكن تتخيل محاولته أبدًا قتلها خاصة أمام أطفالها.وكان المستشار ياسر زيتون، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، أمر بحبس مدرس لغة فرنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته.وكشفت التحقيقات، أنه المتهم دائم مع زوجته خلال الفترة الأخيرة، واعترف أمام جهات التحقيق بأنه قرر ان يسدد طعنات قاتلة لزوجته في البطن والظهر، بعد تدهور حياتهما الاسرية.وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه توجه إلى المنزل بعد انفصال عن زوجته لمدة شهرين، بحجة تقديم بعض الهدايا لأطفاله، وقام بطعنها، باستخدام سكين، ما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة.واعترف المتهم باكيًا: «ماكنتش عايز أقتلها، بس هي دايمًا معيشاني في مشاكل، ودايمًا مفيش فلوس، وكل حياتنا خناقات، وأنا نفسي أموت».وكشفت تحريات المباحث الجنائية أن الجاني اتصل بزوجته لتفتح باب الشقة، وأثناء فتحها للباب سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض «سكين» في البطن والظهر، وأصابها بجروح مختلفة بأنحاء الجسم.وتمكنت قوة من مباحث قسم ثالث الاساعيلية برئاسة المقدم محمد سكر ومعاونية النقباء مروان منصور، وأحمد المراكبي، ومحمد النجار، معاوني مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، من إلقاء القبض على المتهم في مكان الجريمة، وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.