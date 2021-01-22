«الوزراء»: لا تقليص فى المساعدات النقدية للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية

نفى المركز الاعلامى لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بأنه تم تقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيهًا.وقال المركز في بيان اليوم، إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيهًا.ولفت إلى أن الوزارة أوضحت أن قيمة الدعم النقدي بكل برامج الحماية الاجتماعية كما هي دون انتقاص، مُشيرةً إلى زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية «تكافل وكرامة- الضمان الاجتماعي»، بالموازنة العامة للدولة، بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه 2020-2021، مقارنة بـ18.5 مليار جنيه خلال عام 2019-2020.وفي سياق متصل، يمنح برنامج تكافل دعمًا نقديًا للأسر الأولى بالرعاية والتي لديها أطفال يتعلمون في مراحل التعليم المختلفة، حيث يقدم لكل أسرة 60 جنيهًا لطالب المرحلة الابتدائية، و80 جنيهًا لطالب المرحلة الإعدادية، و100 جنيه بالمرحلة الثانوية، بينما يمنح برنامج كرامة لمن هم فوق الـ65 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة معاش يتراوح بين 325 جنيهًا شهريًا للفرد، و1050 جنيهًا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد كحد أقصى، في حين يمنح معاش الضمان الاجتماعي 420 جنيهًا للأسرة المكونة من 4 أفراد.