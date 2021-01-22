ليفربول يواصل نتائجه السلبية فى الدورى الإنجليزى بالخسارة أمام بيرنلى بهدف

واصل ليفربول نتائجه السلبية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد خسارته أمام ضيفه بيرنلي بهدف نظيف، في مباراة مؤجلة من الجولة ال-١٨ للمسابقة.سجل أشلي بارنز هدف بيرنلي والمباراة الوحيد في الدقيقة ٨٣ من ضربة جزاء، ليفشل ليفربول في تحقيق الانتصار في الدوري الإنجليزي للمباراة الخامسة علي التوالي.وفي مبارياته الأربع الماضية بالبريميرليج، تعادل ليفربول مع كل من ويست بروميتش بنتيجة ١-١، ونيوكاسل ومانشستر يونايتد بدون أهداف، وخسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، قبل أن يخسر اليوم أيضا أمام بيرنلي.الخسارة جمدت رصيد ليفربول عند ٣٤ نقطة، في المركز الرابع لجدول الدوري، بفارق ٦ نقاط كاملة عن مانشستر يونايتد متصدر المسابقة، فيما ارتفع رصيد بيرنلي إلى ١٩ نقطة في المركز السادس عشر.