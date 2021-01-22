سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت و"جوجل" عن سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-1-2021، وذلك نظرًا لحالة التذبذب التي شاهدتها أسعار الذهب مؤخرًا بسبب تغيرات البورصة العالمية وأسعار العملات في الدول الأوربية (الدولار - اليورو - الين)، وغير ذلك حيث تسبب فيروس كرورنا المستجد في تغيرات عالمية في أسعار المعادن والعملات، وشهدت المعادن مؤخرًا ارتفاعًا غير متوقع في الأسواق بالأخص أسعار الذهب، نظرًا إلى أهمية الذهب لدى المستثمرين.وعاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 22-1-2021، استقرارها بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية اليوم في السوق المحلية لمحال الصاغة، وذلك على خلفية سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن بلندن، وذلك بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للرئاسة الأمريكية.ويعرض "الدستور" للمواطنين والمقبيلن على الزواج والمستثمرين، في تقرير يومي، سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-1-2021، وتشمل أسعار الذهب كالتالي: (سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 - سعر جنيه الذهب اليوم).سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-1-20211 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 24شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 استقرارًا في التعاملات اليومية، وبلغ نحو 925 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 24 هو العيار الأعلى في مصر.2 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21وثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات اليومية، وبلغ سعره نحو 808 جنيهات، حيث يعتبر جرام الذهب عيار 21، هو العيار الاكثر انتشارًا وتداولًا في مصر بسبب سعره المناسب.3 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 استقراره حتى بلغ سعره نحو 694 جنيهًا للجرام في التعاملات الآن بسوق الذهب.4 - سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة 22-1-2021وسجل سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر نحو 6472 جنيهًا ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات.