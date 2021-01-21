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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

سفيرنا بالجزائر يبحث مع وزير الطاقة التعاون

الخميس 21/يناير/2021 - 10:14 م
السفير أيمن مشرفة
السفير أيمن مشرفة
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بحث السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر اليوم الخميس، مع عبدالمجيد عطار وزير الطاقة الجزائري، التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة.

وقال السفير مشرفة - لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم - إنه بحث مع الوزير الجزائري آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات الطاقة المختلفة.

وأضاف أنه تطرق إلى نشاط الشركات البترولية المصرية في السوق الجزائرية، مثل بتروجيت وأوراسكوم، خاصة أن الشركات المصرية لها باع طويل في صناعة النفط.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى الخطة الجزائرية لتطوير مجال الطاقة والطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الوزير عطار رحب بالاستثمارات المصرية في الجزائر، مشيدا بالشركات المصرية الموجودة ميدانيا في قطاع المحروقات بالجزائر.

وأوضح أن الوزير الجزائري دعا إلى تكثيف تبادل الخبرات والتوجه نحو الشراكة في عدة مشاريع منها تطوير عدة حقول نفطية أو غازية صغيرة ومتوسطة، كما أطلعه على المستقبل الواعد لتطوير مشاريع البتروكيماويات بالجزائر، داعيا الشركات المصرية إلى الاهتمام والمشاركة في المناقصات التي سيطلقها قطاع الطاقة مستقبلا.

وأعرب السفير مشرفة عن ارتياحه للعلاقات الجيدة بن البلدين في قطاع الطاقة، كما أبدى استعداد ورغبة الكثير من الشركات المصرية في الاستثمار في ميدان الطاقة والمحروقات.

واستعرض السفير مشرفة - خلال اللقاء، الذي حضره مدير شركة بتروجيت بالجزائر - قدرات الكثير من المؤسسات المصرية في مجال المناولة والإنشاءات في قطاع الطاقة وشدد على أن الجانب المصري يولي أهمية كبيرة للعمل المشترك بين البلدين في هذا المجال.

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