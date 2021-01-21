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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لمدة أسبوع.. البعثة الأممية لليبيا تتلقى طلبات الترشح للسلطة التنفيذية

الخميس 21/يناير/2021 - 11:04 م
البعثة الأممية لليبيا
البعثة الأممية لليبيا
محمد عمر
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أعلنت البعثة الأممية لليبيا، اليوم الخميس، البدء في تلقي الترشيحات للسلطة التنفيذية المؤقتة، عقب إقرار أعضاء الحوار السياسي الليبي آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأوضحت البعثة في بيان مساء اليوم أنها ستستقبل طلبات الترشح للمجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة المُقبلة من اليوم وحتى الخميس المقبل الموافق 28 يناير الجاري.

وحددت البعثة الأممية، آلية الترشح التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، من بينها عضوية المجلس الرئاسي على أن تتوفر للمترشح تزكيتان من قبل أعضاء المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه المرشح بغض النظر عن عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع الانتخابي أي الإقليم.

وأوضحت البعثة أن الأمر ينطبق عند الترشح لمنصب رئاسة الحكومة على أن تتوفر للمرشح له تزكيتان على الأقل من أعضاء الملتقى دون شرط أن تكون التزكيتان من مجمع انتخابي أي إقليم معين، مطالبة بإرسال السير الذاتية وإدراج كل التزكيات للراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة في نموذج الترشح.

ودعت البعثة إلى تشكيل لجنة فنية تتكون من 3 أعضاء يمثلون الأقاليم الثلاثة لمراجعة الترشيحات، على أن تعطى الأولوية لمن لم يشارك في أي من اللجان السابقة.

وكانت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة رحّبت اليوم بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية الاختيار لسلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، والتي ستوجّه ليبيا نحو استحقاق الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأكدت الدول الخمس في بيان مشترك، أن هذه خطوة مهمة باتجاه وحدة ليبيا، مشيرة إلى أن قرار منتدى الحوار السياسي الليبي يؤكد مطالب الشعب الليبي الواضحة بأنّه آن الأوان لتغيير الوضع الراهن.

‏وطالب البيان بأن تدعم جميع الجهات الفاعلة الليبية والدولية الخطوات نحو التنفيذ الكامل للاتفاق الليبي لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر من العام الماضي، بما في ذلك الفتح الفوري للطريق الساحلي وإبعاد جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

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