«اللي مالوش كبير» لا يتناول حياة «العوضي وياسمين» الخاصة

تصور الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسلها الدرامي الجديد الذي يحمل عنوان "اللي مالوش كبير" بشكل شبه يومي، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، ويشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي.وقال مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور" إن بطلي العمل "العوضي وياسمين" قررا عدم تسليط الضوء بأي شكل من الأشكال لحياتهما الشخصية في مسلسل "اللي مالوش كبير"، وهو ما اشترطاه قبل تعاقدهما على العمل، واتفق عليه صناع العمل الذين قرروا ظهور الثنائي بشكل جديد ومختلف تمامًا عما ظهروا به من قبل.وأكد المصدر أن صناع المسلسل اختاروا أن يكون عمل اجتماعي مشوق في إطار الأكشن وبه لمسة كوميدية ورومانسية، بطبيعة شخصية ياسمين عبد العزيز وخفة ظلها، مشيرًا إلى أنها ستجمعها الصدفة بأحمد العوضي ضمن الأحداث، وهو من يقوم بإنقاذها من حياتها التي فرضت عليها بشكل ما وتتوالى الأحداث.