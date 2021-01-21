ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

نجحت أجهزة الأمن من توجيه ضربة قوية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها بالخارج، حيث ضبطت شبكة من اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية مكونة من 5 أفراد يقودها تركي الجنسية، بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، تقوم بإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر.ورصد قطاع الأمن الوطني، اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية، باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق، كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة «سيتا» للدراسات، التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا، من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.كما أكدت المعلومات تولي التركي أيدوغان عثمان قالا بلك، وبعض العناصر التركية والإخوانية، إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد.وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تم استهداف المقر المشار إليه حيث تمكنت القوات من ضبط: «التركي» حلمي مؤمن مصطفى بلجي، المدير المالي، «الإخواني» حسين عبدالفتاح محمد عباس المدير الإداري، «الإخواني»، حسين محمود رجب القباني مسئول الديسك، «الإخواني» عبدالسلام محمد حسن إبراهيم مساعد المدير المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.من ناحية أخرى أكد مصدر أمني مطلع، أن قناة «ARD» الألمانية، تتلقى تمويلا تركيًا، لشن هجوم على مصر.