جنوب إفريقيا: وفاة وزير الدولة لشئون الرئاسة بكورونا

أعلن الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، وفاة وزير الدولة لشئون الرئاسة جاكسون مثيمبو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).ونعى رامافوزا وزيره- في تدوينة كتبها على موقع تويتر حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- قائلا: "ببالغ الحزن والصدمة أعلن وفاة الوزير جاكسون مثيمبو إثر معاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.. خالص التعازي والمواساة لعائلته".وأوضحت الشبكة أن مثيمبو، الذي أعلن إصابته بالفيروس في 11 يناير الجاري، كان من أبرز الوزراء الذين استجابوا لمكافحة انتشار الفيروس في البلاد.يذكر أنه كانت حصيلة إصابات فيروس كورونا في جنوب إفريقيا قد تجاوزت المليون في ديسمبر الماضي في ظل موجة ثانية من تفشي الفيروس، ونتيجة ذلك، فرضت الحكومة إجراءات أكثر صرامة، كما فرضت عدة دول قيودا على المسافرين القادمين منها بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس فيها.