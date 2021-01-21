«مريم العذراء في الشعر والفن العالميين».. كتاب جديد عن دار خطوط

صدر مؤخرًا عن دار خطوط وظلال في المملكة الأردنية الهاشمية في عمَّان، كتاب مريم العذراء في الشِّعر والفن العالميين.ويضمُّ الكتاب أكثر من 20 قصيدة لشاعرات وشعراء ورهبان على امتداد القرون، منذ بيزنطة فى القرن الرابع، حتى إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وأيرلندا وهولندا وكولومبيا وأمريكا فى بدايات القرن الحادى والعشرين ومنهم روديارد كيبلنج، كريسوستوم، الأُخت آجنيس ماري، إدجار آلان بو، ويليام بليك وغيرهم.كما تناول فنَّانون تمجيد العذراء، ورسموها فى رفقة الملائكة أو مرتفعة عن سطح الأرض قليلا، ومنهم من صوَّرها ريفية حيث جعل الخلفية مشهدا طبيعيا، كما أن بعض الفنانين لم يغفل تصوير العذراء فى بيئتها المنزلية، ضمَّ الكتاب لوحات هؤلاء الفنانين ومنهم روبيرتو فيروتزي، موريّو، بوتيتشيللي، رافائيل، لورينزو موناكو وغيرهم، الكتاب من ترجمة وإعداد الحسين خضيري.