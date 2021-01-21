«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسؤولي قطاعات المرور والمرافق.‎ووجه محافظ الدقهلية بسرعة التنسيق للوحدات المحلية بنطاق المحافظة مع الإدارة العامة للمرور وإدارة المرافق للعمل على تحقيق الانضباط لحركة التوكتوك بين الطرق العامة بالمدن بنطاق المحافظة، من خلال حصر كافة المشكلات المتعلقة بالمركبات بنطاق المدن والمراكز والقرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها وتنفيذ إجراء لتمييزها بنطاق كل وحدة محلية سواء من خلال لون محدد لكل مركز أو من خلال ترقيم يخص المركبات داخل المركز لسهولة الضبط للمخالفين المتنقلين بين المدن على الطرق العامة والرئيسية، وأن تقوم الوحدات المحلية بتخصيص مكان داخل كل مدينة ليتجمع به أصحاب التكاتك لسرعة الترخيص والترقيم وإعطائه اللون الخاص به، وأن تقوم الوحدة المحلية بتوفير مكان أخر "حضانة" لإيداع المركبات التي تم القبض عليها لمخالفتها.‎وأشار المحافظ، إلى أن إدارة المرور بجميع فروعها بالمراكز والمدن هي المعنية بحركة انضباط الشوارع والمركبات بها، مؤكدا على تكثيف الحملات المرورية وتشديد الرقابة المرورية بمنع انتقال مركبات التوكتوك على الطرق العامة بالمدن، بتطبيق الغرامات المقررة التي تبلغ 2000 جنيه لأول مرة، وأن يتم مصادرة المركبة فورا حال تكرار المخالفة، موجها بإعداد دراسة شاملة لتطبيق مقترح استبدال التوكتوك بسارة سوزوكي فان، بمساهمة الجهات المانحة، مشيرا إلى أنه بتنفيذ هذه المنظومة سيتم القضاء نهائيا على كافة مشكلات التوكتوك بنطاق المحافظة.